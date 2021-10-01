Названо идеальное жилье для миллениалов
О предпочтениях современных москвичей в выборе квартиры рассказали в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» представители MR Group – одной из крупнейших компаний по объему продаж и строительству жилой и коммерческой недвижимости в России.
В Москве возле метро «Фили» и «Багратионовская» появится небоскреб футуристической архитектуры. В ЖК премиум-класса под названием Famous будет 58 этажей на 510 квартир. Об идеальном жилье для миллениалов, влюбленных в современную Москву и живущих в ритме мегаполиса, рассказал девелопер-партнер MR Group Алексей Годованец.
«Famous — проект, который основан на ценностях самого активного поколения 30-40-летних. В основе их мировоззрения лежит свобода самовыражения, осознанное потребление, экологичность. Эти принципы задействованы и в интерьерах небоскреба: максимальная функциональность, природные материалы и фактуры, чистые благородные цвета, энергоэффективность. Предпочтения отдаются открытым планировкам, при этом отдельное внимание уделено созданию рабочей зоны — современные молодые горожане часто работают из дома», - заявил Годованец.
По его словам, у горожан есть возможность приобрести квартиры площадью от 46 до 166 кв.м. Стоимость такого жилья стартует от 23 до 56 млн руб.
«Квартиры предлагаются с дизайнерской отделкой. В проекте предусмотрена подземная парковка. На первых этажах небоскреба – общественные пространства, где резиденты башни могут отдохнуть, заняться спортом, поужинать или с пользой поработать. Жители смогут заранее бронировать переговорные и провести деловую встречу, позаниматься в фитнес-зале с личным тренером или в группах, собрать гостей на торжественный прием или пообщаться с соседями», - добавил Годованец.
Он отметил, что покупатель такой недвижимости будет наслаждаться комфортом.
«В зоне Grand Lobby заработает кофе-бар, а также появится деловая wifi-зона с индивидуальными местами для работы и переговорной комнатой. Private dining – обеденный зал ресторанного уровня с профессиональной шеф-кухней – будет доступным для бронирования резидентам, здесь можно устроить званый ужин или торжество. В проекте также предусмотрены объекты стрит-ритейла и службы быта, а еще велнес-центр, включающий тренажерный зал, помещения для йоги, массажный кабинет. Из плюсов также развитая инфраструктура квартала: спортивные объекты, «тропа здоровья», детские площадки, городская площадь с фонтанами и летними верандами, кафе и магазины. В шаговой доступности находятся бутики Кутузовского проспекта, Филевский парк и благоустроенная набережная Москвы-реки», - сообщил Годованец.
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