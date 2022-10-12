Началось строительство третьего этажа учебного корпуса на западе Москвы
Началось возведение монолитных конструкций третьего этажа учебного корпуса в районе Тропарёво-Никулино (ЗАО). Об этом рассказал глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Строительство трехэтажного корпуса ведется по адресу улица Академика Анохина, владение 40, корпус 2. Здание планируется сдать в эксплуатацию в 2023 году. Строительные работы выполняет АНО «РСИ».
На первом этаже будут находиться медицинский блок, многофункциональный зал вместимостью 214 человек, а также столовая. На втором этаже планируется открыть информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, учебный кабинет основ и принципов программирования и IT-полигон. Здесь же разместятся специализированный учебный кабинет естествознания и шахматный кружок. На третьем этаже появятся учебные кабинеты для изучения физики, химии, биологии и иностранного языка, а также академический лабораторно-исследовательский комплекс и зона рекреации.
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