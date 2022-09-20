Началось строительство инфраструктуры дома «Достижение»
Компания Sminex приступила к строительству общественной гостиной дома «Достижение» по стандарту FRIEND’S LAB, строители начали возводить монолит павильона, где также разместится детская игровая комната по стандарту KID’S LAB.
Руководитель проекта строительства Сергей Морозов подчеркнул, что жители смогут оценить все преимущества проекта сразу после заселения.
«Параллельно со строительством монолитной части дома мы возводим объекты инфраструктуры. Что касается конструктива дома, то после завершения подземных монолитных работ мы вышли на темп четыре этажа в месяц. На площадке трудятся 500 рабочих», — рассказал он.
По данным аналитиков компании, комьюнити-центры для встреч и отдыха жителей дома заявлены только в 14 из 132 проектов бизнес-класса. Общественная гостиная дома «Достижение» не имеет аналогов в столице.
Сообщается, что гостиная станет общественным пространством с террасой на крыше и панорамным остеклением. Благодаря мобильным перегородкам помещение можно будет разделить на несколько функциональных зон с любым наполнением — кухней, амфитеатром, лекторием.
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