Начались работы над самым большим фасадом в стиле ар-деко в Москве

Строители приступили к работе над фасадом дома «Достижение» - самым большим в стиле ар-деко в Москве. Он находится недалеко от ВДНХ и Останкинского парка.

В компании-девелопере Sminex сообщили, что начался монтаж окон, установка кронштейнов, подсистем фасада и утеплителя. К фасадным работам строители приступили параллельно возведению монолитных конструкций дома, чтобы обеспечить заявленное качество строительства, пояснил руководитель проекта строительства Сергей Морозов.

«Такое нестандартное для отрасли решение даст нам больше времени для создания масштабного полотна в стиле ар-деко, которое состоит из множества деталей», — рассказал он.

Фасад «Достижения» сочетает большое количество материалов и индивидуальных архитектурных решений. В облицовке используются натуральный камень и кирпич, керамогранитные плиты, cтекло-фибробетонные панели. В оформлении используются традиционные элементы стиля ар-деко: эркеры, стрельчатые арки, балконы с изящным кованым ограждением и стремящиеся ввысь навершия пинаклей (пики).

Перед началом фасадных работ строители протестировали сочетания материалов и элементов декора на архитектурном фрагменте дома, он заранее был возведен на строительной площадке.

Задачей архитектора стало воплощение торжественной и изящной архитектуры, пластичного силуэта и детализированного декора. Он попытался достичь лёгкости фасада с помощью визуального разделения фасада на отдельные части, использования перепадов плоскостей, а также градиентного цветового решения, от тёмного внизу к светлому вверху.

Ширина фасада дома «Достижение» составляет 250 метров, высота - 100 метров. Он станет самым большим в стиле ар-деко в Москве.

