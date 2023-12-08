Начались монолитные работы по устройству вестибюля остановки «Царицыно» МЦД-2

В Москве начались монолитные работы по устройству вестибюля остановочного пункта МЦД-2 «Царицыно», рассказал глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

«Проектом предусмотрена реконструкция двух пассажирских платформ и строительство подземного вестибюля, обеспечивающего интеграцию с одноименной станцией метрополитена в едином контуре, а также выходы в сторону улицы Каспийская и музея-заповедника «Царицыно», - отметил руководитель столичного Депстроя.

По его словам, специалисты также завершают работы по устройству котлованов. Готовность объекта составляет 9%.

По окончании строительных работ жители районов Царицыно и Бирюлево Восточное смогут более комфортно и безопасно добираться до музея-заповедника «Царицыно». Сейчас москвичи и гости столицы вынуждены переходить между метро и МЦД по улице.

Загрутдинов отметил, что Программу развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла на период 2019-2024 годов утвердили мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

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ФОТО: Департамент строительства города Москвы
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