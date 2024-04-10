Началась надвижка балок пролетного строения через Варшавское шоссе на МСД

В рамках реализации проекта десятого участка южного направления Московского скоростного диаметра (МСД) началась надвижка балок пролетного строения через Варшавское шоссе. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. Также, по его словам, выполнен монтаж надземного пешеходного перехода через МКАД на 32 километре.

В целом в рамках проекта десятого участка МСД в эксплуатацию будет введено более 12 километров дорог, четырех эстакад, двух тоннелей по основному ходу магистрали под МКАД и Симферопольским шоссе, моста через реку Битца и четырех пешеходных переходов.

Завершение работ планируется в четвертом квартале текущего года.

«После завершения строительства МСД сформируется за пределами МКАД, соединившись сразу с тремя крупными транспортными артериями – федеральной трассой М-2 «Крым», Варшавским шоссе и а/д «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе»», – уточнил Загрутдинов.

Вскоре будет создана поперечная транспортная связь между Юго-Западным и Южным административными округами столицы, в результате чего уменьшится нагрузка на весь южный сектор МКАД и магистральные улицы, которые используются автомобилистами в качестве альтернативного выезда на кольцевую дорогу.

