На западе Москвы появится 19 домов по реновации

В Западном округе Москвы строится 19 жилых домов по программе реновации, сообщил руководитель Департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

В ведомстве отметили, что на первом этаже новостроек планируется открыть магазины, кафе, спортклубы и различные заведения для детей. Помимо этого, на первых нежилых этажах расположатся лифтовые холлы, комнаты дежурного, кладовки и почтовые ящики.

Глава ведомства рассказал, что на западе столицы уже введено 28 домов на 8 тысяч 112 квартир с момента старта программы реновации в ЗАО. Чиновник добавил, что жители еще 559 домов получат новые квартиры по реновации в Западном районе Москвы.

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ФОТО: Департамент строительства города Москвы
ТЕГИ:НСН-Строительство
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