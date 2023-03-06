На западе Москвы появится 19 домов по реновации
В Западном округе Москвы строится 19 жилых домов по программе реновации, сообщил руководитель Департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.
В ведомстве отметили, что на первом этаже новостроек планируется открыть магазины, кафе, спортклубы и различные заведения для детей. Помимо этого, на первых нежилых этажах расположатся лифтовые холлы, комнаты дежурного, кладовки и почтовые ящики.
Глава ведомства рассказал, что на западе столицы уже введено 28 домов на 8 тысяч 112 квартир с момента старта программы реновации в ЗАО. Чиновник добавил, что жители еще 559 домов получат новые квартиры по реновации в Западном районе Москвы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+11 163 / сут.
Умерли
396 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+9 166 / сут.
- Россия собирается восстановить и построить заново в новых регионах 3 тысячи многоэтажек в 2023 году
- Минфин оценил предварительный дефицит бюджета РФ
- Власти Днепропетровской области потребовали от жителей вернуть выданное оружие
- СМИ: прокуратура просит для исполнительницы теракта в Стамбуле 3 тысячи лет тюрьмы
- Сотрудникам Минобороны Дании запретили использовать TikTok
- СБУ задержала жителей Херсонской области по подозрению в организации референдума
- Оперная певица Казарновская рассказала об очередях артистов для гастролей на Донбассе
- Деятельность Transparеncy International признали нежелательной в России
- Жители Кубани получили фейковые сообщения о воздушной тревоге
- ФСБ обвинила в теракте под Брянском создателя «Русского добровольческого корпуса»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru