На востоке Москвы введут в эксплуатацию жилой дом по реновации в 2024 году
В Москве завершается строительство жилого дома для переселения по программе реновации в районе Новогиреево. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
«Уже завершен монтаж монолитных конструкций, ведется остекление фасадов и устройство инженерных сетей», – уточнил глава департамента.
В строящемся жилом доме, проектом предусмотрена подземная парковка. Из 147 квартир, три оборудуют для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, а также установят специальную сантехнику. Новостройку оснастят системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением.
Для удобства родителей с маленькими детьми и маломобильных граждан вход в здание, пол вестибюлей и лифтовых холлов на первом этаже выполнят в один уровень с поверхностью земли. Рядом с домом разместят детскую площадку с безопасным резиновым покрытием, а также обустроят зону для спокойного отдыха жильцов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Синоптик Тишковец: «Ржавые» дожди пройдут в Поволжье и на Урале
- США разрешили экспортировать в Россию некоторые типы медоборудования
- США внесли в список санкций по России трех граждан и две компании Ирана
- Россиянин получил в Польше 2,5 года тюрьмы за шпионаж
- Бывшего первого зампреда правительства Подмосковья обвинили в получении взятки
- Путин: В Центробанке считают, что угроза инфляции по-прежнему существует
- АТОР: Спрос на речные круизы по России в 2024 году вырос на 20%
- Гуцул обвинила Санду в возбуждении уголовного дела против нее
- Рябков: БРИКС не отказывается от создания единой валюты
- Европарламент призвал страны ЕС не признавать итоги президентских выборов в РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru