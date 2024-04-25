На востоке Москвы введут в эксплуатацию жилой дом по реновации в 2024 году

В Москве завершается строительство жилого дома для переселения по программе реновации в районе Новогиреево. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«Уже завершен монтаж монолитных конструкций, ведется остекление фасадов и устройство инженерных сетей», – уточнил глава департамента.

В строящемся жилом доме, проектом предусмотрена подземная парковка. Из 147 квартир, три оборудуют для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, а также установят специальную сантехнику. Новостройку оснастят системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением.

Для удобства родителей с маленькими детьми и маломобильных граждан вход в здание, пол вестибюлей и лифтовых холлов на первом этаже выполнят в один уровень с поверхностью земли. Рядом с домом разместят детскую площадку с безопасным резиновым покрытием, а также обустроят зону для спокойного отдыха жильцов.

