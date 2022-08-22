На юго-западе Москвы по программе реновации построят 32 жилых дома

На территории Юго-Западного административного округа столицы для переселения по программе реновации строят и проектируют 32 жилых дома. Об этом рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, на стадии строительства находятся 13 домов, а в проектировании – еще 19 новостроек. Так, готовая отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации. На первых этажах домов будут располагаться, в частности, лифтовые холлы и комнаты дежурного.

Загрутдинов отметил, что с начала 2022 года в ЮЗАО было введено пять зданий, по два из них расположены в районах Зюзино и Южное Бутово, еще одно – в Ломоносовском. Так, всего в Юго-Западном округе новые квартиры по программе реновации получат жители 520 домов общей площадью квартир более 1,9 млн «квадратов».

