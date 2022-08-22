На юго-западе Москвы по программе реновации построят 32 жилых дома
На территории Юго-Западного административного округа столицы для переселения по программе реновации строят и проектируют 32 жилых дома. Об этом рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
По его словам, на стадии строительства находятся 13 домов, а в проектировании – еще 19 новостроек. Так, готовая отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации. На первых этажах домов будут располагаться, в частности, лифтовые холлы и комнаты дежурного.
Загрутдинов отметил, что с начала 2022 года в ЮЗАО было введено пять зданий, по два из них расположены в районах Зюзино и Южное Бутово, еще одно – в Ломоносовском. Так, всего в Юго-Западном округе новые квартиры по программе реновации получат жители 520 домов общей площадью квартир более 1,9 млн «квадратов».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,2 млн+33 059 / сут.
Умерли
384 тыс.+57 / сут.
Выздоровели
18,3 млн+22 281 / сут.
- МЧС: В Подмосковье могут возникнуть торфяные и лесные пожары
- Издание TJournal объявило о закрытии с 10 сентября
- Пушилин: Заявления Зеленского не сорвут проведение трибунала в Мариуполе
- Убийство Дарьи Дугиной раскрыла ФСБ
- Медведев заявил, что из-за кризиса в ЕС полноценно моется только Шольц
- «Массового исхода нет»: Журова заявила, что Россию покидают лишь отдельные спортсмены
- Напавший на двух женщин в Норильске устроил суицид
- СМИ назвали сроки возобновления работы Reebok в России
- Журова заявила о новом финансировании российского спорта
- Бывший глава «Формулы 1» отверг обвинения в мошенничестве на 400 млн фунтов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru