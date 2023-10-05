На юго-западе Москвы началось строительство трех корпусов по программе реновации
Строительство трех жилых корпусов по программе реновации началось на юго-западе столицы. Об этом заявил глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, здания будут возведены по адресу: улица Лобачевского, владение 62.
«В настоящее время ведутся работы подготовительного периода. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году», - уточнил Загрутдинов.
Все три корпуса будут переменной этажности с подземным паркингом. В первый корпус войдут пять смежных секций, во второй – три, а в третий – две секции.
Из 463 квартир – шесть оборудуют для маломобильных граждан. В них расширят коридоры и дверные проемы, установят специальную сантехнику.
Первый этаж предусмотрен нежилым. Его отведут для помещений технического, а также социального, культурного и коммерческого назначения.
Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже предусмотрены в один уровень с поверхностью земли, что оценят родители с колясками и маломобильные граждане. Плитка со специальной шероховатой поверхностью у входной группы будет препятствовать скольжению в любое время года.
Кроме того, вся прилегающая к дому территория будет благоустроена. Вокруг высадят деревья, разобьют газоны и цветники. Установят детские площадки и места для занятий спортом.
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