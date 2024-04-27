На юго-востоке Москвы построят детско-взрослую поликлинику
На юго-востоке Москвы, в Некрасовке появится новая детско-взрослая поликлиника. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
По его словам, медучреждение с травматологическим пунктом и отделением стоматологии будет рассчитано на 750 посещений в смену.
«Сейчас возводят монолит здания, он готов уже на треть. Площадь новой поликлиники составит более 15 тысяч квадратных метров», – уточнил глава департамента.
Учреждение будет оборудовано новейшим медицинским оборудованием, в том числе, офтальмологическим, аппаратами УЗИ и комплексами рентгеновской диагностики.
Кабинеты врачей разместят таким образом, чтобы снизить возникновение очередей. Наиболее востребованные будут расположены на нижних этажах, а менее посещаемые и административные – на верхних. На первом этаже разместится кафе. Для детей на всех этажах оборудуют игровые зоны.
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