На юго-востоке Москвы построят детско-взрослую поликлинику

На юго-востоке Москвы, в Некрасовке появится новая детско-взрослая поликлиника. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, медучреждение с травматологическим пунктом и отделением стоматологии будет рассчитано на 750 посещений в смену.

«Сейчас возводят монолит здания, он готов уже на треть. Площадь новой поликлиники составит более 15 тысяч квадратных метров», – уточнил глава департамента.

Учреждение будет оборудовано новейшим медицинским оборудованием, в том числе, офтальмологическим, аппаратами УЗИ и комплексами рентгеновской диагностики.

Кабинеты врачей разместят таким образом, чтобы снизить возникновение очередей. Наиболее востребованные будут расположены на нижних этажах, а менее посещаемые и административные – на верхних. На первом этаже разместится кафе. Для детей на всех этажах оборудуют игровые зоны.

