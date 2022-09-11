На торги выставлены 18 нежилых помещений на востоке Москвы

По его словам, предприниматели смогут подобрать подходящий лот как по месторасположению, так и по метражу – среди предлагаемых объектов у четырех площадь не превышает 100 квадратных метров, у девяти – колеблется от 100 до 250 «квадратов», еще пять подойдут под открытие крупных торговых и офисных пространств.

В период с 12 сентября по 12 октября завершатся заявочные на приобретение этих нежилых помещений. Объекты будут реализованы на городских аукционах, которые пройдут на электронной площадке «Росэлторг».

Больше всего лотов находится в Измайлове – здесь представлено четыре объекта площадью от 117,4 до 477,2 квадратного метра. Еще по три помещения площадью от 112,8 до 555,4 квадратного метра выставлены в районах Соколиная гора и Богородское. По два лота представлено в Гольянове и Перове. Их площадь варьируется от 20,1 до 492,1 квадратного метра. Среди предложений от города также помещения в Скольниках, Новогирееве, Восточном и Северном Измайлове. Там можно приобрести лоты площадью от 52 до 103 квадратных метров, которые расположены в подвальных и первых этажах жилых домов и нежилых зданий.

Узнать больше об объектах, изучить лотовую документацию и правила проведения торгов, а также ознакомиться с другим имуществом, выставленным на столичные аукционы, можно на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города».

