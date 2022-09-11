На торги выставлены 18 нежилых помещений на востоке Москвы
На городские торги выставлено 18 помещений на востоке Москвы общей площадью почти четыре тысячи квадратных метров. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
По его словам, предприниматели смогут подобрать подходящий лот как по месторасположению, так и по метражу – среди предлагаемых объектов у четырех площадь не превышает 100 квадратных метров, у девяти – колеблется от 100 до 250 «квадратов», еще пять подойдут под открытие крупных торговых и офисных пространств.
В период с 12 сентября по 12 октября завершатся заявочные на приобретение этих нежилых помещений. Объекты будут реализованы на городских аукционах, которые пройдут на электронной площадке «Росэлторг».
Больше всего лотов находится в Измайлове – здесь представлено четыре объекта площадью от 117,4 до 477,2 квадратного метра. Еще по три помещения площадью от 112,8 до 555,4 квадратного метра выставлены в районах Соколиная гора и Богородское. По два лота представлено в Гольянове и Перове. Их площадь варьируется от 20,1 до 492,1 квадратного метра. Среди предложений от города также помещения в Скольниках, Новогирееве, Восточном и Северном Измайлове. Там можно приобрести лоты площадью от 52 до 103 квадратных метров, которые расположены в подвальных и первых этажах жилых домов и нежилых зданий.
Узнать больше об объектах, изучить лотовую документацию и правила проведения торгов, а также ознакомиться с другим имуществом, выставленным на столичные аукционы, можно на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города».
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