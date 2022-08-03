36 нежилых помещений Москвы выставлены на торги

Город выставил на открытые торги 36 нежилых помещений под открытие бизнеса. Заявочные кампании по объектам уже идут и завершатся в период с 11 по 17 августа. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Площадь помещений от 38,9 до 1,4 тысячи квадратных метров», – отметил Щербаков.

По его словам, все они расположены на подвальных, цокольных, первых, вторых и антресольных этажах многоквартирных домов и нежилых зданий.

Щербаков также подчеркнул, что свободное назначение лотов открывает широкие коммерческие возможности для будущих собственников.

Больше всего помещений – 12 – предлагается в Центральном административном округе Москвы. Предприниматели и инвесторы могут приобрести там объекты площадью от 47,2 до 300,7 квадратного метра. Три помещения предлагается в Басманном районе, по два – в Пресненском, Таганском и Замоскворечье, одно – в Красносельском.

В Восточном административном округе, в районе Соколиная гора, на продажу выставлены помещения площадью 226,3 и 649,5 квадратного метра. В Измайлове можно приобрести объекты в 216,3, 164,3 и 80,5 квадратного метра, в Восточном Измайлове – в 42,3 квадратного метра.

В Юго-Восточном административном округе предлагаются два объекта в Южнопортовом районе площадью 144,5 и 872,2 квадратного метра. Также на открытые торги выставлено по одному лоту в районах Нижегородский, Лефортово и Некрасовка: их площадь составляет 301,6, 240,5 и 109,1 квадратного метра соответственно.

Еще четыре из выставленных на торги объектов расположены в Юго-Западном административном округе Москвы. Самый крупный из них имеет площадь 473,6 квадратного метра и находится в Ломоносовском районе. Помещения в 330 и 218,9 квадратного метра предлагаются в Академическом районе и Теплом Стане. В Котловке можно приобрести недвижимость площадью 168 квадратных метров.

В Северо-Восточном административном округе предприниматели могут выбрать три объекта: в Алексеевском районе площадью 416,2 квадратного метра, а также в Бабушкинском и Лосиноостровском районах площадью 214,4 и 206,8 квадратного метра. В Войковском и Головинском районах Северного административного округа представлены помещения, занимающие 60,4 и 169,8 квадратного метра. Еще один лот площадью 163,6 квадратного метра можно приобрести на западе Москвы в районе Филевский парк.

Ознакомиться с предложениями столицы, изучить документацию, записаться на осмотр подходящего объекта можно на Инвестиционном портале в разделе «Имущество от города».

