На северо-западе Москвы появится новый бизнес-центр класса А

Сегодня в Москве наблюдается интенсивный рост деловой активности — открываются новые бизнес-центры, создаются новые рабочие места. Кроме того, деловые центры становятся местами притяжения для горожан — здесь открываются торговые, социальные, спортивные и другие объекты.

В столице открыты 144 бизнес-центра класса А, чуть больше половины из них (76) находятся за пределами Садового кольца. Еще один такой объект под названием AVIUM появится на 3-й Хорошевской улице (северо-запад Москвы). Девелопер проекта — Capital Alliance — открыл продажи офисов в его первой очереди.

Новый бизнес-центр будет построен в два этапа на площади 3,03 га. Его архитектурную концепцию разрабатывало творческое производственное объединение «Резерв». Кроме того, строители озеленят и благоустроят прилегающую территорию — так, ландшафтный парк, представляющий собой новое открытое общественное пространство в составе бизнес-центра, займет свыше 1,2 га.

Офисы площадью от 95 квадратных метров и представительские этажи площадью более 1300 квадратных метров предлагаются в двух 34-этажных башнях. В непосредственной близости находятся станция МЦК Зорге и станция метро «Октябрьское поле», что удобно для будущих владельцев офисов. Также рядом расположена престижная бизнес-локация Белорусского делового района, налажена удобная транспортная связь с крупными транспортными хабами и комплексом Москва-Сити.

По словам коммерческого директора девелопера Ленарии Хасиятуллиной, при строительстве бизнес-центра принимаются во внимание интересы будущих резидентов и ключевой вектор градостроительного развития столицы, в частности, тренд на появление новых функций в сложившихся московских районах и полицентричность.

Кроме офисов, в зданиях также предусмотрено двухэтажное галерейное пространство для сервисных и инфраструктурных помещений и новый ландшафтный парк с прогулочным бульваром, игровыми и спортивными зонами, который будет доступен и для жителей района, и для резидентов бизнес-центра.

Максимально продуманная инфраструктура проекта будет находиться в двухуровневом стилобате, который соединит между собой башни бизнес-центра. Всеми сервисами нового бизнес-центра можно будет пользоваться, не выходя на улицу, благодаря концепции «сухие ноги». В частности, к услугам сотрудников и жителей района будут доступны фитнес-центр, помещения, в которых разместятся сервисные и бытовые службы, магазины, рестораны и кафе, оборудованные летними верандами, а также столовая для работников бизнес-центра. Кроме того, зона коворкинга появится в лобби бизнес-центра.

Строящийся бизнес-центр станет не только новым деловым пространством северо-запада Москвы, но также новой столичной достопримечательностью и центром притяжения для жителей города.

