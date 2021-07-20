На российском рынке недвижимости появилась программа цифровой ипотеки
Программа цифровой ипотеки появилась на российском рынке недвижимости. Теперь в мобильном приложении MR Group клиент может выбрать интересующую его квартиру, рассчитать доступные условия заполнить и направить заявку.
Исполнительный директор MR Group Александр Обухов поясняет, что путь от заполнения анкеты до получения одобрений занимает меньше суток, а чаще всего — два-три часа, поскольку банки заинтересованы в быстрой обработке заявок.
Она также подается через мобильное приложение, ее рассматривают банки-партнеры - более 10 кредитных организаций. Выбрав подходящий ипотечный продукт, клиент компании подтверждает свое согласие с условиями сделки, после чего брокер компании MR Group готовит для покупателя ипотечный договор.
Дальнейшие этапы сделки, вплоть до регистрации права собственности, также могут быть выполнены в мобильном приложении. С помощью нового сервиса можно купить как в давно реализуемых проектах девелопера, так и в новых проектах и очередях: Noble, MOD, Symphony 34, City Bay, новые очереди ЖК Hide и «Селигер Сити».
В MR Group утверждают, что этот продукт за счет простоты и удобства для клиента будет позитивно воспринят покупателями и с каждым днем число пользователей сервиса будет расти.
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