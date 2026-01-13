На Пречистенке отремонтируют жилой дом XIX века

Согласован проект капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: улица Пречистенка, дом 17/9. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.



Пятиэтажный доходный дом построен в 1874 году по проекту архитектора Александра Обера на месте деревянных построек, входивших в ансамбль городской усадьбы XVIII века. После революции архитектурный облик здания сильно изменился, однако оно сохранило свое первоначальное назначение: это жилой дом на 44 квартиры.



«Проектные решения предполагают ряд наружных и внутренних работ, направленных в том числе на повышение теплозащиты объекта. Все работы, согласно документации, проведут без изменений объемно-планировочных решений и архитектурно-художественных особенностей здания», – отметил Щербаков.



Запланированы работы в местах прохождения инженерных коммуникаций, ремонт стен и потолков в подъездах, оконных и дверных откосов. Специалисты сохранят при этом архитектурно-художественную отделку.



Фасады здания расчистят и заново оштукатурят и покрасят, на балконах поменяют стяжку и напольное покрытие. На крыше заменят кровельное покрытие и защитное ограждение, приведут в порядок чердак.

