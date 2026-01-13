На Пречистенке отремонтируют жилой дом XIX века
Согласован проект капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: улица Пречистенка, дом 17/9. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.
Пятиэтажный доходный дом построен в 1874 году по проекту архитектора Александра Обера на месте деревянных построек, входивших в ансамбль городской усадьбы XVIII века. После революции архитектурный облик здания сильно изменился, однако оно сохранило свое первоначальное назначение: это жилой дом на 44 квартиры.
«Проектные решения предполагают ряд наружных и внутренних работ, направленных в том числе на повышение теплозащиты объекта. Все работы, согласно документации, проведут без изменений объемно-планировочных решений и архитектурно-художественных особенностей здания», – отметил Щербаков.
Запланированы работы в местах прохождения инженерных коммуникаций, ремонт стен и потолков в подъездах, оконных и дверных откосов. Специалисты сохранят при этом архитектурно-художественную отделку.
Фасады здания расчистят и заново оштукатурят и покрасят, на балконах поменяют стяжку и напольное покрытие. На крыше заменят кровельное покрытие и защитное ограждение, приведут в порядок чердак.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Кузбассе отстранили главврача больницы, в роддоме которой умерли младенцы
- «Не разделять!»: Учителя защитили классных руководителей от депутатов
- На «Госуслугах» россияне смогут проверить данные о такси
- Депутат Буцкая анонсировала ГОСТ на детские игрушки
- Uniqlo зарегистрировала в России новый товарный знак
- В России более 1 млн женщин воспользовались родовым сертификатом в 2025 году
- «Как бы не загубили»: Что ждет аэропорт «Домодедово» после продажи
- Капитан «Локомотива» Баринов перешел в ЦСКА
- В Адыгее легковое авто столкнулось с грузовым поездом
- Роддом в Новокузнецке проверят после сообщений о смерти новорожденных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru