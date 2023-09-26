На Онежской улице по реновации построят два жилых комплекса

В районе Головинский на улице Онежская построят два жилых корпуса для переселения по программе реновации, сообщил исполняющий обязанности руководителя департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Два корпуса будут переменной этажности, будет организована подземная автостоянка. В общей сложности корпуса будут вмещать 511 квартир, из них 13 будут предназначены для маломобильных жильцов.

Первые этажи будут отведены под коммерческие и социальные объекты. В вестибюле будет расположен лифтовой холл, комната для хранения колясок и велосипедов, помещения для хранения уборочного инвентаря.

Территорию вокруг домов благоустроят и озеленят, а также построят две площадки для детей, две – для спортивных занятий, а также зону для тихого отдыха взрослых. Кроме того, будут разбиты газоны и цветники, высажены деревья и кустарники.

