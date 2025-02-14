На Нахимовском проспекте отремонтируют жилой дом 1959 года

В Нагорном районе согласовали проект капитального ремонта многоквартирного дома по адресу Нахимовский проспект, дом 5, рассказал председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.



«Москомэкспертиза согласовала проект капитального ремонта пятиэтажного жилого дома 1959 года постройки на Нахимовском проспекте. Работы проведут в местах общего пользования», - отметил глава ведомства.



В подъездах заменят дверные блоки тамбуров, расчистят стены от краски и сделают облицовку керамической плиткой, а на лестничной клетке сменят напольное покрытие, покрасят стены и потолки.



Также рабочие приведут в порядок металлические элементы ограждений лестниц и поменяют деревянные поручни. Также в подъездах будет проведена замена почтовых ящиков.

