На месте бывшего Черкизовского рынка построят детский сад и школу
В Москве на месте бывшего Черкизовского рынка в рамках программы реновации начинается строительство школы и детского сада. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
По его словам, уже начались подготовительные работы на строительной площадке будущей школы, рассчитанной на 1500 учащихся.
Глава департамента уточнил, что в здании будет предусмотрено 1225 школьных мест и 275 дошкольных. Завершить работы планируется в 2025 году.
«Рядом со школой будет построен детский сад на 300 мест с применением крупноразмерных модулей», - рассказал Загрутдинов.
Он пояснил, что с завода на стройплощадку будут доставлять готовые модули, из которых возведут целое здание. Строительство планируется завершить уже в 2024 году.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru