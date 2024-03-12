На Карельском бульваре в Москве начали строить дом по реновации

Новый дом по программе реновации начали строить на Карельском бульваре в Дмитровском районе. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«В настоящее время ведется монтаж шпунтового ограждения и разработка котлована. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2025 году», - уточнил он.

Новостройка будет состоять из трех секций переменной этажности с подземной парковкой. Фасады облицуют керамогранитом, входные группы оформят витражным остеклением. Всего в доме предусмотрено 283 квартиры – от однокомнатных до трехкомнатных. Три квартиры с увеличенной шириной коридоров и специальной сантехникой предназначены для маломобильных жильцов.

Готовая улучшенная отделка в квартирах будет выполнена в соответствии со стандартами реновации. На первых этажах зданий разместятся нежилые помещения. Новостройку оборудуют системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, видеонаблюдением.

Придомовую территорию благоустроят и озеленят, обустроят детские и спортивные площадки, а также зоны для тихого отдыха взрослых.

