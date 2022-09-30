На фоне СВО квартиры в Москве продаются с 30-40% дисконтом
Квартиры в Москве начали продавать со скидками в 30–40%, скидок в 10–15% в ближайшее время станет больше. Об этом сообщили в ИНКОМ-Недвижимости и риелторской сети МИЭЛЬ.
Объясняется это тем, что люди из-за срочного отъезда или иных «жизненных обстоятельств» экстренно продают жилье. По словам экспертов, продавцы даже экономжилья делают скидки в несколько миллионов рублей, рассказала NEWS.ru управляющий директор сети МИЭЛЬ Ирина Пешич.
Большинство же квартир в столице в августе и сентябре продавались со скидкой в 10–15%. Прогнозируется, что в ближайшей перспективе будет прирост предложений оперативной продажи квартир — по причине отъезда из страны и в связи с иными жизненными обстоятельствами. Срочная продажа всегда происходит со скидками даже на вполне ликвидные квартиры.
В сентябре по сравнению с августом в «старой» Москве объем выставленных на продажу квартир увеличился на 5,2%, а за год — на 46,45%, отмечают в ИНКОМ-Недвижимости.
Всего в сентябре москвичи предлагали купить 44,5 тыс. квартир, что превышало спрос.
Объявление в России частичной мобилизации ввело рынок ипотеки в состояние прострации, заявила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
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