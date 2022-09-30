На фоне СВО квартиры в Москве продаются с 30-40% дисконтом

Большинство же квартир в столице в августе и сентябре продавались со скидкой в 10–15%. Прогнозируется, что в ближайшей перспективе будет прирост предложений оперативной продажи квартир — по причине отъезда из страны и в связи с иными жизненными обстоятельствами. Срочная продажа всегда происходит со скидками даже на вполне ликвидные квартиры.

В сентябре по сравнению с августом в «старой» Москве объем выставленных на продажу квартир увеличился на 5,2%, а за год — на 46,45%, отмечают в ИНКОМ-Недвижимости.

Всего в сентябре москвичи предлагали купить 44,5 тыс. квартир, что превышало спрос.

Объявление в России частичной мобилизации ввело рынок ипотеки в состояние прострации, заявила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

