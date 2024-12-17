На Дмитровском шоссе отремонтируют жилой дом 1970 года постройки
Согласован проект ремонта многоквартирного дома в Тимирязевском районе Москвы, рассказал председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.
Речь идет о здании по адресу: Дмитровском шоссе, дом 27.
«Согласно проекту в девятиэтажном жилом здании 1970 года постройки проведут локальные восстановительные работы после замены коммуникаций в квартирах и подъездах», – отметил Щербаков.
Он добавил, что ремонт также затронет подвал, чердак и фасады.
Так, рабочие расчистят, оштукатурят и покрасят фасад, цоколь и приямки спусков, проведут ремонт оконных откосов, и поверхности плит лоджий.
На входе отремонтируют козырьки крылец, стены, поменяют покрытие площадок, заменят двери в подъезды, поменяют кровлю.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Число нарушений в сфере такси в Москве выросло на 77,5%
- Начальника штаба армии арестовали в Южной Корее
- Спрос на курьеров в России вырос на 97% за два года
- «Работал бесстрашно»: Захарова отреагировала на гибель начальника войск РХБЗ
- Киркоров рассказал, что на съемках фильма его укусила выдра
- В ДТП с грузовиком под Ульяновском погибли пять человек
- СК подтвердил гибель начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова в Москве
- Посольство США в Вануату получило повреждения из-за землетрясения
- АТОР: Отказ Турции от all inclusive в отелях может грозить катастрофой
- СМИ: В России рыбные консервы подорожают на 5–25%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru