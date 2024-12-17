На Дмитровском шоссе отремонтируют жилой дом 1970 года постройки

Согласован проект ремонта многоквартирного дома в Тимирязевском районе Москвы, рассказал председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

Речь идет о здании по адресу: Дмитровском шоссе, дом 27.

«Согласно проекту в девятиэтажном жилом здании 1970 года постройки проведут локальные восстановительные работы после замены коммуникаций в квартирах и подъездах», – отметил Щербаков.

Он добавил, что ремонт также затронет подвал, чердак и фасады.

Так, рабочие расчистят, оштукатурят и покрасят фасад, цоколь и приямки спусков, проведут ремонт оконных откосов, и поверхности плит лоджий.

На входе отремонтируют козырьки крылец, стены, поменяют покрытие площадок, заменят двери в подъезды, поменяют кровлю.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский

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