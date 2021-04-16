MR Group запустила онлайн-приемку квартир
Компания MR Group запустила сервис фиксации замечаний при передаче квартир в онлайн-формате. Объединение нового сервиса и удобного мобильного приложения MR Group позволяет собственникам принимать квартиры у девелопера быстрее. Первым проектом, где реализован новый сервис, стал жилой комплекс Discovery. Вскоре эта возможность появится у покупателей квартир в ЖК «Селигер Сити».
Теперь запись на приемку квартир происходит не только по телефону, но и в мобильном приложении. Клиенту необходимо выбрать в расписании удобное время, зарезервировать его и добавить встречу в свой личный календарь.
Через уникальный QR-код будущие новоселы получают доступ к цифровой форме фиксации замечаний. Отсканировав его, они переходят к вэб-форме. Она позволяет им в режиме реального времени прямо в квартире фиксировать, а затем отправлять застройщику замечания для их последующего устранения. Теперь клиенту не нужно вести записи, поскольку всё фиксируется в его гаджете. Замечания после фиксации и отправки автоматически добавляются в протокол замечаний.
Пилотный запуск цифрового сервиса позволили девелоперу сократить сроки передачи квартир. Кроме того, оптимизируется процесс бумажного документооборота.
Напомним, MR Group успешно работает на российском рынке с 2003 года и является одним из лидеров в девелопменте жилой и коммерческой недвижимости в России. Портфель компании включает 43 объекта в Москве, Московской области и Сочи общей площадью 7 миллионов квадратных метров.
В настоящий момент в столице на разных стадиях реализации находятся штаб-квартира Яндекс, особняк «Абрикосов», цифровой бизнес-центр iCity, ЖК «Павелецкая Сити» и другие проекты.
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