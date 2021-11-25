MR Group в 10-й раз стала девелопером года в России

24 ноября в Москве прошла торжественная церемония награждения победителей премии рынка недвижимости — Urban Awards. В 2021 году жюри в 13-й раз объявило лучшие проекты столицы. На этот раз слоганом и лейтмотивом награды стал образ «Города будущего».

Настоящим триумфатором в этом году стала MR Group. Компания признана девелопером года и получила награды за свои проекты сразу в четырех номинациях:

ЖК Hide был признан победителем в номинации «Самый инвестиционно-привлекательный проект»

ЖК «Фили Сити» выиграл в номинации «Лучший жилой небоскреб бизнес-класса Москвы»

ЖК MOD признан «Лучшим строящимся жилым комплексом премиум-класса»

Комплекс Slava победил как «Лучший комплекс апартаментов премиум-класса Москвы»

«Нашими конкурентами были лучшие из лучших, тем приятнее победа в большом числе номинаций», — заявила директор по маркетингу компании MR Group Евгения Старкова. По её словам, тот факт, что звание девелопера года на Urban Awards MR Group получает уже в десятый раз, делает его особенно ценным и подтверждает, что компания получила его заслуженно.

Как отметили организаторы премии, эта победа доказывает лидерские позиции MR Group в высотном строительстве и дает понять, что проекты, решения и девелоперский подход компании во многом будут определять градостроительный облик столицы и в будущем.

