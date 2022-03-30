MR Group: Премиальный ЖК в историческом центре Москвы строится по графику

В рамках строительства премиального жилого комплекса MOD в историческом центре Москвы идут работы по возведению сразу нескольких корпусов. Как сообщили в компании MR Group, в первой половине марта завершены работы по армированию и бетонированию стен «минус 2-ого» этажа высотных корпусов Mod.M и Mod.D.

Сейчас продолжаются работы по армированию вертикальных конструкций −2 этажа подземного паркинга и клубных домов Mod.S, Mod.R, а также по армированию фундаментных плит под всеми жилыми корпусами.

Как напомнили в пресс-службе компании, церемония заливки «первого куба» бетона будущего жилого комплекса МOD состоялась 1 марта. К работе над проектом привлечены самые квалифицированные специалисты различных сфер.

«С самого старта работ мы вышли на высокие строительные показатели и планируем придерживаться текущих темпов, что позволит нам выполнить все этапы работ в соответствии с графиком», — говорит управляющий партнер компании MR Group Алексей Годованец.

Он также напомнил о том, что строительство премиального комплекса MOD ведётся недалеко от Цветного бульвара, рядом с метро «Марьина Роща» по адресу 4-я ул. Марьиной рощи, вл. 12/1. Общая жилая площадь реализуемого комплекса превысит 123 тысяч квадратных метров.

В пресс-службе MR Group также рассказали, что архитектурная концепция проекта разработана бюро Kleinewelt Architekten в стиле минималистичного модернизма. В составе комплекса три высотных корпуса по 44 и 55 этажей, а также два девятиэтажных клубных дома. По итогам 2021 года проект вошел в рейтинг самых продаваемых столичных новостроек премиального класса.

