В Москве стартовали продажи квартир в домах на набережной

У жителей столицы появилась ещё одна возможность приобрести надвижимость с видом на акваторию Москвы-реки. 26 октября стартовали продажи первого этапа строительства – квартала Atlantic в составе ЖК City Bay. Проект возводится в пешей доступности от станции метро «Тушинская» компанией MRGroup.

Квартал Atlantic будет состоять из трех домов высотой 53 этажа. Здания спроектированы таким образом, что из большинства окон открываются виды на акваторию Москвы-реки.

В двух домах, которые уже представлены в продаже, предусмотрено 954 лота. Площади квартир варьируются от 21 до 60 квадратных метров. Минимальная стоимость студии составляет 8,7 млн. руб. млн руб., однокомнатной квартиры – 10,9 млн руб., двухкомнатной – 13,5 млн руб.

Архитектурная концепция квартала Atlantic принадлежит бюро СПИЧ во главе с Сергеем Чобаном – одним из лучших российских архитекторов, участие которого гарантирует оригинальность и неповторимость проекта.

В башнях квартала Atlantic будет создана цифровая и умная среда. А концепция благоустройства территории предусматривает создание дворов, перетекающих друг в друг. Также в квартале будут созданы прогулочные маршруты, а в тематических садах – рощах высадят японские яблони, гортензии, клены и дубы.

Всего в составе жилого комплекса City Bay будет построено четыре квартала: Atlantic, Pacific, Indian и North. Общая территория застройки – 11 гектаров, при этом более 40% территории отведено под озеленение. Достоянием будущих жителей станет километровая благоустроенная набережная.

