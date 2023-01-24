Москва выставила на торги три подземные парковки в Некрасовке

Москва выставила на торги три здания под подземные парковки на юго-востоке города в районе Некрасовка. Они будут реализованы 9 февраля на электронной площадке «Росэлторг», сообщил глава Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Лоты располагаются в окружении многоквартирных жилых домов и общественных учреждений на Рождественской улице. Подземные этажи объектов будут использованы под стоянки, а в наземных площадях можно открыть шиномонтаж, мойку, автосервис, магазин, кафе или использовать под спортклуб.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 31 января.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НСН-Недвижимость
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