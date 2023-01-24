Москва выставила на торги три подземные парковки в Некрасовке
Москва выставила на торги три здания под подземные парковки на юго-востоке города в районе Некрасовка. Они будут реализованы 9 февраля на электронной площадке «Росэлторг», сообщил глава Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
Лоты располагаются в окружении многоквартирных жилых домов и общественных учреждений на Рождественской улице. Подземные этажи объектов будут использованы под стоянки, а в наземных площадях можно открыть шиномонтаж, мойку, автосервис, магазин, кафе или использовать под спортклуб.
Заявки на участие в аукционах принимаются до 31 января.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+4 702 / сут.
Умерли
395 тыс.+42 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 466 / сут.
- Пушилин сменил мэра Мариуполя
- Рогов: Зеленский обсуждал с главой ЦРУ покушение на Пригожина
- Вучич допустил уход в отставку для спасения Сербии
- Российский теннисист Хачанов впервые вышел в полуфинал Australian Open
- Замглавы офиса Зеленского подал в отставку
- Четыре человека погибли в ДТП со скорой помощью под Новосибирском
- В США призвали отправить Зеленскому счет вместо танков
- Пригожин потребовал от США ответить, «кого, когда и где» он дестабилизировал
- МИД: Бразилия попросила перенести ее председательство в БРИКС на 2025 год
- Рогозин анонсировал испытания минометов с «умными» прицелами в зоне спецоперации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru