Москва выставила на торги новые участки под частное жилищное строительство
Земельные участки для возведения частных домов пользуются наибольшей популярностью на торгах в Москве. Город в прошлом году реализовал на торгах 161 участок, из них 77 – под индивидуальное жилищное строительство. Об этом сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.
«Средний уровень конкуренции составил 8 участников на лот. В настоящее время на аукцион выставлено три таких участка в Троицком и Восточном административных округах столицы: один на продажу и два в аренду», – рассказал глава департамента.
Самый крупный объект расположен в Троицком АО в поселении Роговское по адресу: деревня Кленовка, земельный участок 53А. Его площадь составляет чуть более 15 соток, начальный размер годовой арендной платы – 86 тысяч рублей. Арендатор сможет возвести на территории жилой дом площадью до 628 квадратных метров.
В этом же поселении сдается в аренду в деревне Бунчиха земельный участок 89. Начальная цена годовой аренды - 54 958 рублей. На площади в 11 соток можно будет возвести дом площадью до 440 квадратных метров.
Оба лота находятся вблизи Варшавского шоссе. Высота жилья не должна превышать 15 метров, там можно будет разместить подсобные помещения, гаражи, а также заниматься садоводством и выращиванием сельскохозяйственных культур.
«С победителем торгов будет заключен договор аренды на 2,5 года. За это время арендатору предстоит построить дом и оформить его в собственность, после чего у него будет возможность выкупить у города землю за 40 процентов от ее кадастровой стоимости», – уточнил Иван Щербаков.
Третий земельный участок площадью 6,5 соток выставлен уже на продажу на востоке Москвы. Он расположен в пешей доступности от станции метро «Лухмановская» в 1-м Красковском проезде (земельный участок 28Б). Начальная стоимость - 3,9 миллиона рублей. Собственник сможет возвести на территории жилое здание площадью до 327,5 квадратных метров.
Узнать больше о выставленных на городские торги объектах, ознакомиться с лотовой документацией и правилами проведения аукционов можно на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города».
Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.
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