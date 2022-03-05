Москва выставила на торги нежилое здание с земельным участком

Объявлен аукцион в электронной форме по продаже нежилого здания с земельным участком в Северном округе столицы.

Объект площадью 259,8 кв. м. находится на улице Нижняя Масловка, дом 19, строение 4. Начальная цена единого лота – 34 300 000 рублей. Приём заявок до 31 марта.

Все подробности на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов Департамент города Москвы по конкурентной политике.

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ФОТО: скриншот / Яндекс карты
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