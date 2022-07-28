Москва выставила на торги девять помещений для СМП

В семи округах Москвы выставлены на торги девять помещений, которые могут арендовать представители малого и среднего бизнеса, а также самозанятые.

«Представители малого и среднего предпринимательства, а также самозанятые могут арендовать их под ведение и расширение бизнеса на 10 лет. Лоты площадью от 16,3 до 3,9 тыс. кв.м. имеют свободное назначение, что дает широкие возможности по их использованию», - сказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, в таких помещениях можно открыть магазины, офисы, небольшие производства, мастерские и учреждения дополнительного образования.

Самый большой лот – помещение площадью 3,9 тыс. кв.м., расположенное в Отрадном. Оно находится в пятиэтажном здании, часть которого оборудована под фитнес-клуб.

Торги пройдут в августе в форме электронных аукционов. При этом участвовать в них можно, не выходя из дома.

В рамках реализуемой в Москве программы по льготной аренде помещений для самозанятых, малого и среднего бизнеса начальная годовая плата составляет тысячу рублей за квадратный метр на подвальных этажах и пять тысяч – для объектов, расположенных на первом этаже и выше.

