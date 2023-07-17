Москва выставила на торги 54 торговых объекта в музее «Коломенское»
Город выставил на торги 54 нестационарных торговых объекта (НТО), в том числе 23 готовых киосков и павильонов, в парке «Коломенское». Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
«Победители смогут открыть в «Коломенском» сезонные и круглогодичные кафе, пункты проката спортивного инвентаря и продажи билетов на речной транспорт, а также установить вендинговые автоматы с зоотоварами и продавать мороженое, кукурузу и безалкогольные напитки с передвижных тележек», – рассказал глава департамента.
Договоры на право торговли будут заключаться на сроки от нескольких месяцев до пяти лет. Предприниматели получат готовый бизнес, который не потребует больших инвестиций. Нестационарные объекты установят на центральных дорожках парка, возле архитектурных ансамблей, на набережных, где всегда много людей.
Заявочные кампании завершатся в период с 21 по 28 июля. Торги состоятся 26 июля и 2 августа на электронной торговой площадке «Росэлторг».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru