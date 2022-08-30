Москва выставила на торги 35 помещений для ведения бизнеса
Заявки на приобретение 35 нежилых помещений под ведение бизнеса закончат принимать в период с 30 августа по 15 сентября. Аукционы пройдут в сентябре на электронной площадке «Росэлторг».
«На юге столицы представлено восемь объектов, на юго-востоке – десять, на юго-западе – 17. Все лоты имеют свободное назначение и могут быть использованы под коммерческие и торговые объекты, офисы, учреждения досуга и дополнительного образования, кафе, а помещения в нежилых зданиях можно приспособить также под производственные цеха и склады», – отметил глава Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
Покупка коммерческой недвижимости на городских торгах популярно среди представителей бизнеса: участвовать в них можно не выходя из дома – вся процедура проходит на онлайн-площадке и по прозрачным правилам.
Вся информация о выставленных объектах – лотовая документация, условия проведения аукционов, 3D-тур и возможность записаться на осмотр лота – опубликована на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города». Новые лоты появляются на ресурсе ежедневно, сейчас там представлено почти три тысячи предложений для жителей, предпринимателей и инвесторов.
Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.
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