Москва выставила на продажу базы отдыха и санаторий

Город провел для потенциальных покупателей презентацию четырёх крупных объектов земельно-имущественных торгов. Как сообщил глава Департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов, столица регулярно проводит, так называемые, роуд-шоу для презентации наиболее интересных для инвесторов лотов.

«Сейчас проходят заявочные кампании по трем имущественным комплексам и земельному участку под застройку. В настоящее время эти объекты не используются. Реализация на торгах позволит вовлечь их в хозяйственный оборот, развивать общественно значимую инфраструктуру, создавать новые рабочие места и пополнять городской бюджет», – рассказал Пуртов.

Инвесторам в частности показали комплекс санатория имени Т.Г. Шевченко. Территория базы в общей площади составляет 11,7 тысячи квадратных метров, на ней расположено 21 здание, в том числе спальные корпуса, столовые, оранжерея, обсерватория, административные и другие. Объект будет реализован посредством публичного предложения, которое предполагает в ходе торгов последовательное понижение начальной цены.

Вторым объектом для инвесторов стал пансионат «Тихий угол». На территории расположены пять малоэтажных корпусов для отдыхающих, гостиничный комплекс, баня, столовая, тренажерный зал и офисное здание. Торги пройдут без объявления цены, когда участники сами указывают стоимость, за которую готовы его приобрести, торгуясь верх.

Также был представлен имущественный комплекс пансионата «Волна», который будет реализован на открытом аукционе. На его территории расположено девять зданий общей площадью около 10,5 тысячи квадратных метров: спальный корпус, ФОК, клуб-столовая, хозблок и другие объекты.

Кроме того, инвесторам презентовали земельный участок во 2-м Красногвардейском проезде. Он будет реализован в рамках проекта «Сити-2». Площадь участка составляет 1,25 гектара. Победитель, который определится в ходе открытого аукциона, сможет построить на нём жилые и коммерческие объекты площадью до 280,8 тысячи квадратных метров.

Как отметили в Департаменте, земельные участки, на которых расположены комплексы зданий пансионатов и санатория, победители торгов оформят в аренду. Для участия в торгах понадобятся регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Москва традиционно выставляет на торги различное имущество и таким образом поддерживает предпринимательство. Инвестиционный портал Москвы в разделе «Имущество от города» публикует всю необходимую информацию о лотах.

