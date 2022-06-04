Москва выставила на аукцион территорию под парковку в Таганском районе

О том, что продаёт и закупает Москва.

Объявлен аукцион в электронной форме на право заключения договора на размещение плоскостной парковки в Центральном административном округе столицы.

Объект площадью 417 квадратных метров находится в Таганском районе по адресу: Гжельский переулок, дом 12/3 строение 1. Начальный размер годовой платы за размещение некапитального объекта – 369 785 рублей. Приём заявок продлится до 01 июля.

Все подробности на Инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов Департамент города Москвы по конкурентной политике.



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ФОТО: Инвестиционный портал города Москвы
ТЕГИ:АукционНСН-Недвижимость
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