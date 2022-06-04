Москва выставила на аукцион территорию под парковку в Таганском районе
О том, что продаёт и закупает Москва.
Объявлен аукцион в электронной форме на право заключения договора на размещение плоскостной парковки в Центральном административном округе столицы.
Объект площадью 417 квадратных метров находится в Таганском районе по адресу: Гжельский переулок, дом 12/3 строение 1. Начальный размер годовой платы за размещение некапитального объекта – 369 785 рублей. Приём заявок продлится до 01 июля.
Все подробности на Инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов Департамент города Москвы по конкурентной политике.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 188 / сут.
Умерли
379 тыс.+78 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+5 234 / сут.
- В Подмосковье задержали подростка по подозрению в убийстве 17-летней подруги
- В прокуратуре назвали число жертв ДТП с рейсовым автобусом на Кубани
- Промсвязьбанк начнет выдавать карты «Мир» и осуществлять денежные переводы в ЛНР
- Режим ограничения полетов на юге и в центре России продлили до 12 июня
- Володин: Арсенал средств по сдерживанию развития России исчерпан
- Около 1,5 тысячи жителей Херсона подали заявления на получение гражданства РФ
- В Китае сошел с рельсов скоростной пассажирский поезд, один человек погиб
- ЛНР примет участие в разработке устава трибунала над украинскими военными
- В бундестаге рассказали об изменении позиции США по Украине
- Кровля административного здания загорелась в центре Тюмени
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru