Москва выставила на аукцион нежилое здание в Тимирязевском районе

О том, что продаёт и закупает Москва.

Объявлен аукцион в электронной форме по продаже нежилого здания Северном административном округе столицы.

Объект площадью 389,3 квадратного метра находится в Тимирязевском районе по адресу: улица Прянишникова, дом 21. Начальная цена – 6 500 000 рублей. Приём заявок продлится до 16 июня.

Все подробности на Инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов Департамент города Москвы по конкурентной политике.



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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:АукционНСН-Недвижимость
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