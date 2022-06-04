Москва выставила на аукцион нежилое здание в Тимирязевском районе
4 июня 202210:00
О том, что продаёт и закупает Москва.
Объявлен аукцион в электронной форме по продаже нежилого здания Северном административном округе столицы.
Объект площадью 389,3 квадратного метра находится в Тимирязевском районе по адресу: улица Прянишникова, дом 21. Начальная цена – 6 500 000 рублей. Приём заявок продлится до 16 июня.
Все подробности на Инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов Департамент города Москвы по конкурентной политике.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru