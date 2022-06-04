Москва выставила на аукцион нежилое здание в Марьиной Роще

О том, что продаёт и закупает Москва.

Объявлен аукцион в электронной форме по продаже нежилого здания с земельным участком в Северо-Восточном административном округе столицы.

Объект площадью 53,5 квадратного метра находится в районе Марьина роща по адресу: 2-й Вышеславцев переулок, дом 3. Начальная цена – 8 848 392 рубля. Приём заявок продлится до 19 июля.

Все подробности на Инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов Департамент города Москвы по конкурентной политике.



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ФОТО: Инвестиционный портал города Москвы
ТЕГИ:АукционНСН-Недвижимость
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