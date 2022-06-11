Москва продаст на торгах более 30 нежилых помещений
Москва выставила на торги 31 нежилое помещение в девяти округах города, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
«Больше всего лотов представлено в центре и на юго-западе столицы – по шесть, на юго-востоке – пять, на востоке и севере – по четыре, на юге и западе – по два, на северо-западе и северо-востоке – по одному», - сказал Щербаков.
Заявки на участие в аукционах будут приниматься до конца месяца. Их прием завершится с 22 по 30 июня включительно.
По словам Щербакова, представители бизнеса заинтересованы в покупке нежилых помещений.
«В прошлом году они купили около тысячи объектов», - рассказал глава Департамента по конкурентной политике.
Он отметил, что в числе предложений есть и небольшие помещения площадью не больше 15 кв. м. При этом самые крупные лоты подойдут под супермаркеты, офисы, производства или торговые центры, их площадь - от 353 до 620,4 кв. м.
Щербаков сообщил, что особой популярностью пользуются помещения в центре Москвы. Среди предложенных в ЦАО лотов есть помещение площадью 352,9 кв. м. на 2-й Тверской-Ямской улице.
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