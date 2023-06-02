Москва предлагает три участка под строительство частных домов
Российская столица выставила на торги право аренды трёх земельных участков под строительство индивидуального жилья в Троицком административном округе. Об этом объявил глава Департамента по конкурентной политике, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Иван Щербаков. Заявочные кампании продлятся до 5 июня, тоги состоятся 8 числа на электронной площадке «Росэлторг».
Самый большой участок площадью почти 15 соток расположен в селе Клёново в районе одной из центральных улиц. В нескольких километрах от этого поселения проходит Варшавское шоссе. Второй участок площадью 11 соток находится в деревне Тетеринки на территории поселения Роговское. Третий лот площадью 9,5 сотки выставлен на аукцион в поселке ЛМС поселения Вороновское между Калужским и Варшавским шоссе.
Победители аукционов получат право построить на участках частные жилые дома площадью от 379 до 589 квадратных метров. Кроме того, там можно будет разместить гаражи и хозяйственный блок, содержать животных, заниматься огородничеством и садоводством.
Договоры аренды по каждому из лотов рассчитаны на 2,5 года. После строительства дома и оформления права собственности арендаторы, при желании, смогут выкупить земельный участок за 40% от его кадастровой стоимости.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru