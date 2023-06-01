Московский скоростной диаметр строят почти четыре тысячи человек

На инфраструктурных объектах Северного и Южного участков Московского скоростного диаметра работают почти четыре тысячи специалистов. Об этом сообщил глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, это сложный и трудоемкий процесс, в котором задействовано более 3600 рабочих и свыше 330 инженерно-технических специалистов.

Кроме того, задействовано 470 единиц строительной техники, в том числе редкая.

Глава департамента выделил гусеничный кран грузоподъемностью 600 тонн, который используется на первом участке Южной части Московского скоростного диаметра.

«В конкретной конфигурации машины, которая сейчас применяется для решения текущих задач, вес поднимаемого груза составляет почти 200 тонн», – отметил Загрутдинов.

Он также рассказал, что сейчас на путепроводе монтируются главные балки пролетного строения, средняя масса которых около 100 тонн, а общая масса монтируемых металлоконструкций 1100 тонн. После монтажа подрядчик приступит к работам по армированию и бетонированию монолитной железобетонной плиты проезжей части.

