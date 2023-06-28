Московский ипподром начали готовить к реконструкции
Подготовительные работы начались на территории Центрального Московского ипподрома, идет устройство бытового городка и водоотведения. Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, ведется устройство штаба строительства с подключением от временных источников электро- и водоснабжения. Кроме того, строители занимаются выявлением существующих инженерных сетей, заканчивается разработка концепции реконструкции.
Так, мэр Москвы Сергей Собянин ранее поручил создать объект мирового уровня, обеспечить комфортные условия для содержания животных, для работников, зрителей и горожан, которые будут проводить досуг на ипподроме. Закончить реконструкцию было поручено за 2,5 – 3 года.
Как отметил руководитель Департамента, концепция включает в себя, в частности, реставрацию основного здания, реконструкцию дорожек для их соответствия правилам проведения международных соревнований и строительство новой инфраструктуры конного хозяйства. При этом будет также благоустроен новый пешеходный бульвар. Променад будет открыт для всех жителей и гостей Москвы.
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