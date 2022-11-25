Московский девелопер победил в четырех номинациях Urban Awards 2022

Проекты компании Донстрой признаны лучшими в четырех категориях главной ежегодной премии рынка недвижимости Urban Awards 2022. Наградами отмечены проект комплексного развития территории в Раменках, парк «Событие» и жилой комплекс «Остров».

Масштабная застройка в Раменках, включающая жилые комплексы «Огни», «Событие» и «Река», завоевала победу в номинации «Лучший проект комплексного освоения территорий Москвы». На текущий момент Донстрой сдал в Раменках 288 тыс. кв. м недвижимости, что составляет 21% от запланированных 1,35 млн кв. м.

Парк «Событие», объединяющий проекты Донстрой в Раменках, выиграл в категории «Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры». Его площадь составит 24 гектара. Первая часть благоустройства завершена минувшим летом. В парке уже обустроены детские и спортивные площадки, прогулочные, велосипедные и беговые дорожки, а также облагорожена набережная реки Раменки с экологическим образовательным маршрутом.

Второй клубный дом «Река» в Раменках признан лучшим премиальным проектом столицы. В доме представлено 154 квартиры, в т. ч. уникальные пентхаусы с приватными входами, каждый из которых занимает отдельный этаж. В квартирах с зимним садом есть возможность организовать собственную оранжерею или зону отдыха.

Специальный приз за самый экологичный проект бизнес-класса Москвы достался «Острову» в Мнёвниковской пойме. Проект отвечает требованиям международного экологического стандарта LEED. Так, здания в жилом комплексе будут иметь класс энергоэффективности А и выше. Предусмотрены индивидуальные тепловые пункты с автоматической регулировкой мощности отопления, сбор ливневых стоков с кровель для технических нужд. Донстрой также создает безбарьерную среду для беспилотного транспорта.

В 2022 г. в московской премии Urban Awards приняло участие 83 объекта от 50 девелоперов столичного региона. Победителей определяло жюри из ведущих экспертов рынка недвижимости.

