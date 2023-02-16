Монолитные конструкции станции «ЗИЛ» Троицкой линии метро готовы на 20%
Основные конструкции станции «ЗИЛ» Троицкой линии московского метро готовы почти на 20%. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Монолитные работы продолжаются в зоне оборотных тупиков, платформы и первого вестибюля, расположенного вблизи парка "Тюфелева роща"», - отметил он.
Заместитель главы города рассказал, что котлован станции в целом займет 870 метров в длину, уже началась подготовка к устройству монолитных конструкций для соединения ветки с Бирюлевской линией.
Со своей стороны, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что также завершается строительство ограждающих конструкций и разработка грунта котлована.
«Поскольку эти виды работ велись в ограниченных по высоте условиях под путепроводом проспекта Лихачева через Московское центральное кольцо и надземным пешеходным переходом к платформе МЦК «ЗИЛ», для их выполнения применялась специальная малогабаритная буровая строительная техника», – отметил он.
Напомним, что Троицкая линия метро длиной 40 км соединит платформы МЦК с городским округом Троицк. Ожидаемый ежедневный пассажиропоток – около 100 тысяч человек в сутки. Около новых станций проживает примерно 1 млн человек.
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