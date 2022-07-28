Многофункциональный комплекс для студентов МГТУ им. Баумана готов на 15%

Многофункциональный комплекс для студентов будет построен в рамках проекта развития территории МГТУ имени Н.Э. Баумана. На данный момент готовность зданий составляет 15%, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Особенность нового комплекса – наличие большого и комфортного пространства для студентов. Кроме учебной деятельности они смогут разнообразить свой досуг занятиями музыкой, спортом, киберспортом», - сказал он.

По его словам, строительство планируют завершить в 2024 году.

Семиэтажный корпус №1 разместится непосредственно вдоль Госпитальной набережной, сейчас здесь завершилось устройство монолитных конструкций. Внутри здания разместятся столовая, коворкинг, зоны неформального общения, залы самоподготовки, залы групповых занятий.

Активно ведется работа и по строительству корпуса №2 в 29 этажей. Строители приступили к возведению 10-го этажа, в здании ведутся работы по устройству стен и перегородок, строители занимаются отделкой.

