Многофункциональный библиотечный корпус МГТУ имени Баумана готов на 90%

Многофункциональный библиотечный корпус МГТУ имени Н.Э. Баумана готов на 90%, строители заканчивают реставрацию крыльца главного входа в здание и установку воссозданных деревянных панелей тамбура. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, в вестибюле главного входа полностью завершена укладка художественного «ковра» из метлахской плитки площадью свыше 115 «квадратов». На финальном этапе находятся работы по воссозданию архитектурно-лепного декора в вестибюле главного входа, а также установка воссозданных металлических ограждений лестницы. Завершено устройство подиумов в потоковых аудиториях, а также укладка воссозданного паркета.

При этом большое внимание было уделено реставрации фасадов. В рамках историко-архивных и химико-технологических исследований были выполнены зондажи на кирпичных стенах, раскрыты все окрасочные слои и подобраны цвета в соответствии с первоначальными образцами. Таким образом, после завершения работ бывшая Химическая лаборатория Императорского Московского технического училища архитектора Л.Н. Кекушева станет Многофункциональным библиотечным корпусом.

В корпусе будет размещено учебное пространство с коворкингом, компьютерными классами, потоковыми аудиториями, а также преподавательскими и другими необходимыми классами и помещениями.

Ранее правительства России и Москвы приняли решение о комплексном развитии территории МГТУ им. Н.Э. Баумана и строительстве нового кампуса. Он разместится в непосредственной близости от действующих зданий вуза. Здесь появится порядка 170 тысяч «квадратов» новых площадей и 14 новых корпусов.

