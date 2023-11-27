Многофункциональный библиотечный корпус МГТУ имени Баумана готов на 90%
Многофункциональный библиотечный корпус МГТУ имени Н.Э. Баумана готов на 90%, строители заканчивают реставрацию крыльца главного входа в здание и установку воссозданных деревянных панелей тамбура. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, в вестибюле главного входа полностью завершена укладка художественного «ковра» из метлахской плитки площадью свыше 115 «квадратов». На финальном этапе находятся работы по воссозданию архитектурно-лепного декора в вестибюле главного входа, а также установка воссозданных металлических ограждений лестницы. Завершено устройство подиумов в потоковых аудиториях, а также укладка воссозданного паркета.
При этом большое внимание было уделено реставрации фасадов. В рамках историко-архивных и химико-технологических исследований были выполнены зондажи на кирпичных стенах, раскрыты все окрасочные слои и подобраны цвета в соответствии с первоначальными образцами. Таким образом, после завершения работ бывшая Химическая лаборатория Императорского Московского технического училища архитектора Л.Н. Кекушева станет Многофункциональным библиотечным корпусом.
В корпусе будет размещено учебное пространство с коворкингом, компьютерными классами, потоковыми аудиториями, а также преподавательскими и другими необходимыми классами и помещениями.
Ранее правительства России и Москвы приняли решение о комплексном развитии территории МГТУ им. Н.Э. Баумана и строительстве нового кампуса. Он разместится в непосредственной близости от действующих зданий вуза. Здесь появится порядка 170 тысяч «квадратов» новых площадей и 14 новых корпусов.
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