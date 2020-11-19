Минстрой решил запретить строительство апартаментов в России

Российское Министерство строительства и ЖКХ планирует запретить строительство апартаментов, при этом утвердив законом жилой статус уже построенных объектов. Об этом в ходе выступления в Совете Федерации рассказал замглавы Минстроя Никита Стасишин.

По словам заместителя министра, ведомство рассматривало разные мнения по вопросу с апартаментами. Стасишин отметил, что Минстрой намерен учесть уже построенные здания в объёме ввода жилья, но в дальнейшем запретить такое строительство, поскольку «нецелесообразно строить всё, что не подходит под жилое».

Статус апартаментов в России обсуждается с 2016 года. Тогда Минстрой планировал принять соответствующий законопроект и приравнять апартаменты к жилым помещениям многоквартирных домов. На данный момент такая недвижимость считается нежилыми помещениями. СМИ сообщали, что законопроект о статусе апартаментов будет принят в России до конца года.

