Крупнейший маркетплейс Ozon стал ещё одним ключевым арендатором в бизнес-центре «Искра-Парк». Он взял в субаренду несколько этажей, на которых планирует разместить сотрудников ряда подразделений. Общая площадь арендуемых помещений составляет почти 25 тысяч квадратных метров и рассчитана на три с половиной тысячи сотрудников.

В качестве офиса маркетплейс выбрал не классический формат, а сервисный офис сети #BusinessClub от Capital Group. Эта компания специализируется на создании гибких офисов в формате built-to-suit. Таким образом Ozon получит собственные помещения внутри пространства с общей инфраструктурой без капитальных затрат и аутсорсинговых функций. #BusinessClub будет предоставлять сервисы в качестве единого поставщика по всем услугам. Офис компании будет сертифицирован по мировому экологическому стандарту BREEAM.

Добавим, бизнес-центр класса А «Искра-Парк» находится в пяти минутах ходьбы от станций метро «Динамо» и «Петровский парк».

«Квартал «Искра-Парк» – это совершенно новая концепция пространства «город в городе», настоящий современный хаб для жизни, работы, отдыха и развития. Опыт его реализации подтверждает появление новых требований арендаторов к формату рабочих пространств. Крупные корпорации все чаще предпочитают альтернативные варианты классической аренде – сервисные офисы. Формат нашего бизнес-центра позволяет максимально эффективно использовать его площадь и формировать мультифункциональную среду», – отметила директор департамента аренды ГК «Галс-Девелопмент» Светлана Мазур.

Также отмечается, что офисные сотрудники «Искра-Парк» смогут воспользоваться спортивной инфраструктурой стадиона «Динамо» и ритейл-возможностями самого большого торгового центра в Европе «Авиапарк».

В настоящий момент ключевыми резидентами бизнес-центра являются ГК «Галс-Девелопмент», «Ростелеком – Центры обработки данных», структуры банка ВТБ и др.

