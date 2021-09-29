Маленький Селигер появился в Москве
Маленький Селигер появился в Москве, в районе Западное Дегунино. Так жители назвали собственное озеро на территории ЖК «Селигер Сити» от MR Group. Площадью более тысячи квадратов и объемом 2200 кубометров озеро стало центром притяжения всех, кто живет в этом комплексе.
На территории расположен деревянный пешеходный мост и павильон, оборудованный спуск к воде и места для отдыха. Возле озера отсыпан галечный пляж, а также обустроена набережная из палубной доски. Вода в искусственном водоеме очищается современной системой очистки воды с использованием безнапорных самопромывных фильтров и скиммеров, а также UF-фильтров. Это означает, что специалисты очищают воду без применения химических веществ водоподготовки. Система предполагает естественное формирование экосистемы водоема посредством постепенного установления биологического баланса.
Напомним, в 2020 году придомовая территория комплекса была признана лучшей концепцией инфраструктуры и благоустройства по версии отраслевой премии Urban Awards.
В июне в составе второй очереди ЖК «Селигер Сити» также сданы детский сад на 75 мест и детский центр на 94 места. На первых этажах жилых корпусов первой очереди уже работают магазины и службы быта, а в скором времени распахнут свои двери новые кофейни и другие объекты инфраструктуры. В пешей доступности от ЖК «Селигер Сити» находятся несколько парков и торгово-развлекательных комплексов.
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