Маленький Селигер появился в Москве, в районе Западное Дегунино. Так жители назвали собственное озеро на территории ЖК «Селигер Сити» от MR Group. Площадью более тысячи квадратов и объемом 2200 кубометров озеро стало центром притяжения всех, кто живет в этом комплексе.

На территории расположен деревянный пешеходный мост и павильон, оборудованный спуск к воде и места для отдыха. Возле озера отсыпан галечный пляж, а также обустроена набережная из палубной доски. Вода в искусственном водоеме очищается современной системой очистки воды с использованием безнапорных самопромывных фильтров и скиммеров, а также UF-фильтров. Это означает, что специалисты очищают воду без применения химических веществ водоподготовки. Система предполагает естественное формирование экосистемы водоема посредством постепенного установления биологического баланса.

Напомним, в 2020 году придомовая территория комплекса была признана лучшей концепцией инфраструктуры и благоустройства по версии отраслевой премии Urban Awards.

В июне в составе второй очереди ЖК «Селигер Сити» также сданы детский сад на 75 мест и детский центр на 94 места. На первых этажах жилых корпусов первой очереди уже работают магазины и службы быта, а в скором времени распахнут свои двери новые кофейни и другие объекты инфраструктуры. В пешей доступности от ЖК «Селигер Сити» находятся несколько парков и торгово-развлекательных комплексов.

