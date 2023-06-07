Лучевой корпус больницы в Коммунарке откроется в 2023 году

Лучевой корпус московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка» будет введен в эксплуатацию в этом году. Как сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, готовность шестиэтажного здания составляет 31 процент. Строители завершают устройство фасадов и занимаются внутренней отделкой помещений.

Новое медицинское учреждение будет рассчитано на одновременное размещение 50 пациентов. Оборудование и медтехника позволят определять природу опухолевой клетки и подобрать необходимую терапию, которая воспринимает злокачественное новообразование как мишень, не затрагивая соседние здоровые клетки.

«В корпусе будут работать лаборатория радиоизотопной диагностики, благодаря чему можно будет проводить своевременную диагностику онкологических заболеваний на ранней стадии. Предусмотрен комплекс помещений дневного стационара с возможностью проведения химиотерапии», - рассказал Загрутдинов.

По проекту, в здании разместятся отделения внутриполостной терапии и радиотерапии, радиологический блок, дневной стационар для оказания радиотерапевтического лечения, блоки томометрии, радионуклидного обеспечения, радиологических исследований и административно-хозяйственные помещения. Также в лучевом корпусе многопрофильного клинического центра будут работать лаборатория радиоизотопной диагностики, которая позволит проводить своевременную диагностику онкологических заболеваний на ранней стадии.

