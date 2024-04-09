Конечная остановка автобусов появилась на столичном вокзале «Озерная»
Завершено строительство конечной станции автобусов на столичном вокзале «Озерная», рассказал глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
«Площадь сооружения составляет более 730 квадратных метров. В его составе комнаты для кратковременного отдыха, санитарно-бытового обслуживания и питания водителей и работников», – отметил руководитель столичного Депстроя.
По его словам, помимо конечной остановки строители возвели отстойно-разворотную площадку, вмещающую единовременно 25 единиц наземного городского транспорта. Кроме того, на станции метро «Озерная» создадут транспортно-пересадочный узел «Озерная».
Загрутдинов добавил, что пассажиропоток городского вокзала в перспективе составляет 33 и 132 тысячи человек в час-пик и в сутки соответственно.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве приостановили регистрацию машин из-за технического сбоя
- ВСУ потеряли на донецком направлении свыше 480 военнослужащих
- Рогов сообщил об уходе главы правительства Запорожской области
- Евросоюз передаст Украине 167 электрогенераторов
- Ми-8 из-за неисправности сел на косе реки в Хабаровском крае
- Минкульт попросили запретить новый фильм с Ургантом
- Уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг 9 метров
- Несколько дорог в Курганской области перекрыли из-за паводка
- Губерниев заявил о невозможности бойкота Олимпийских игр со стороны России
- Песков заявил, что ДОВСЕ стал нежизнеспособным в нынешней ситуации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru