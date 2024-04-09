Конечная остановка автобусов появилась на столичном вокзале «Озерная»

Завершено строительство конечной станции автобусов на столичном вокзале «Озерная», рассказал глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«Площадь сооружения составляет более 730 квадратных метров. В его составе комнаты для кратковременного отдыха, санитарно-бытового обслуживания и питания водителей и работников», – отметил руководитель столичного Депстроя.

По его словам, помимо конечной остановки строители возвели отстойно-разворотную площадку, вмещающую единовременно 25 единиц наземного городского транспорта. Кроме того, на станции метро «Озерная» создадут транспортно-пересадочный узел «Озерная».

Загрутдинов добавил, что пассажиропоток городского вокзала в перспективе составляет 33 и 132 тысячи человек в час-пик и в сутки соответственно.

