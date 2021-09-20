Компания MR Group вложит в развитие образовательной инфраструктуры Москвы более 5 млрд рублей

В Москве продолжается активное строительство и развитие социальной инфраструктуры. Так, компания MR Group собирается вложить около 5 млрд рублей в строительство, отделку и оборудование нескольких десятков детских и образовательных учреждений, которые находятся на территории столичных комплексов компании.

До 2026 года в 17 уже построенных, строящихся и перспективных проектах девелопера в Москве будут открыты 30 школ, детских садов и центров развития. Совокупная площадь новых объектов образовательной инфраструктуры в проектах MR Group составит почти 70 тысяч квадратных метров, их смогут посещать более 5 тысяч воспитанников и учеников.

Известно, что одна из самых больших школ появятся в МФК «Савеловский Сити» - она будет рассчитана на 500 воспитанников. «Павелецкая Сити», «Метрополия», City Bay предусматривают более 800 мест. Новые детские сады будут открыты, в частности, в комплексе SLAVA, Discovery Park, Сity Bay, Hide и других проектах MR Group.

Девелопер обеспечил финансово строительство муниципальной школы в рамках реализации проекта «Фили Сити» в Западном административном округе. Школа на 375 мест будет построена в районе Филевский парк, ее площадь составит более 8,5 тыс. квадратных метров.

«Это важный аспект для жителя большого мегаполиса. Мы сотрудничаем с ведущими образовательными проектами и стараемся совместно создать качественную и современную среду для развития наших юных жителей. Комплексный подход к развитию социальных объектов в портфеле девелопера позволит выработать единые стандарты по оборудованию и управлению объектами инфраструктуры. Кроме того, практически все наши партнеры- операторы социальных объектов принимают участие в программе лояльности MR Club. Она предполагает спецусловия для покупателей жилья от MR Group. Среди них – компания Смартскул, сеть детских садов «Дискавери», сеть английских детских садов BEKSLY и другие», - рассказала руководитель направления социальных проектов MR Group Татьяна Параева.

Напомним, MR Group успешно работает на российском рынке с 2003 года. Компания является одной из крупнейших компаний по объему продаж и строительству жилой и коммерческой недвижимости в России. Девелопер входит в число лидеров рынка по уровню цифровизации и инноваций в своих проектах. Портфель компании составляет 44 объекта общей площадью 7 миллионов квадратных метров в Москве, Московской области и Сочи.

